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В Брюсселе отметили 26-летие независимости Армении


В Палате Королевской академии Бельгии 21 сентября состоялся торжественный прием, посвященный 26-летию независимости Армении, организованный миссией РА в ЕС, посольством РА в Бельгии и представительством Армении в НАТО. Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении печати, информации и связей с общественностью МИД РА.

 На мероприятии присутствовали депутаты Европарламента, члены Европейской комиссии, представители парламента и правительства  Бельгии, Европейской службы внешних дел, МИД Бельгии, НАТО, послы, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, предприниматели, руководители и представители армянских общин и церковные деятели.
На мероприятии выступил глава миссии Армении в ЕС, посол Армении в Бельгии Татул Маргарян, отметивший, что за 26 лет независимости страна прошла огромный путь государственного строительства, состоялась как независимое и демократическое государство.

Посол рассказал также о конституционных преобразованиях в стране, об экономических, научно-образовательных и культурных программах, о нарастающем  развитии отношений Армении с ЕС и Бельгией.

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