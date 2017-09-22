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Новый прием в рамках программы “Стимулирование технологического развития в Ширакской области”


Инновационный центр “Майкрософт Армения” совместно с Центром информационных технологий Гюмри начинает прием новых слушателей на курсы программирования в рамках программы “Стимулирование технологического развития в Ширакской области”.

Как сообщает  «Арменпресс», безработные в возрасте 18-35 лет пройдут 6-месячные интенсивные курсы по программированию, после чего начнут работать в ИТ компаниях Ширака. Первые 50 слушателей через месяц будут сдавать выпускные экзамены, после удачной сдачи которых пройдут практику в действующих компаниях.

Обучение на курсах бесплатное. 

Цель программы – переподготовка молодежи и усиление потенциала ИТ компаний.

Арменуи Мхоян

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