Новый прием в рамках программы “Стимулирование технологического развития в Ширакской области”
Инновационный центр “Майкрософт Армения” совместно с Центром информационных технологий Гюмри начинает прием новых слушателей на курсы программирования в рамках программы “Стимулирование технологического развития в Ширакской области”.
Как сообщает «Арменпресс», безработные в возрасте 18-35 лет пройдут 6-месячные интенсивные курсы по программированию, после чего начнут работать в ИТ компаниях Ширака. Первые 50 слушателей через месяц будут сдавать выпускные экзамены, после удачной сдачи которых пройдут практику в действующих компаниях.
Обучение на курсах бесплатное.
Цель программы – переподготовка молодежи и усиление потенциала ИТ компаний.Арменуи Мхоян