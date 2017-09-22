Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал принять жесткие меры в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики. Текст заявления Ким Чен Ына приводит агентство ЦТАК.

По его словам, вместо убедительных высказываний на Генеральной Ассамблее ООН, которые помогли бы разрядить напряженную ситуацию на Корейском полуострове, Трамп выступил с "грубейшей речью, содержащей неслыханный вздор, чего не позволяли себе его предшественники". Ким Чен Ын также сравнил выступление президента США с "лаем испуганной собаки", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Высказывания Трампа отнюдь не запугивают и не останавливают меня, а, наоборот, подтверждают, что выбранный мною путь единственный правильный и по нему следует идти до конца", - говорится в обращении Ким Чен Ына.

Северная Корея может провести самое мощное испытание водородной бомбы в Тихом океане в качестве ответа на политику США. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, передает «Ёнхап».