Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил по итогам беседы в Нью-Йорке Белый дом.

"Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности", говорится в сообщении.

"Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране", — добавили в Белом доме.