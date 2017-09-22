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Трамп и Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины


Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Петр Порошенко обсудили на личной встрече пути достижения мира на востоке Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщил по итогам беседы в Нью-Йорке Белый дом.

"Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Также Трамп заявил, что приветствует экономические реформы на Украине, которые "вносят вклад в экономический рост страны и ее оборонные возможности", говорится в сообщении.

"Он призвал президента Порошенко продолжать работать над тем, чтобы избавиться от коррупции и улучшить бизнес-климат в стране", — добавили в Белом доме.



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