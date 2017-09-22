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Число жертв сильного землетрясения в Мексике возросло до 273


Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай заявил об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент число жертв составляет 273 человека, много обрушений и раненых в городе Мехико и других населенных пунктах в центральной части нашей республики", — заявил он, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.

 



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