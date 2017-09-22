Зариф: Иран готов на уступки по ядерной сделке только в обмен на уступки со стороны США

Иран готов говорить о внесении изменений в условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если будут пересмотрены все уступки, на которые Исламская Республика пошла, заключив сделку, в том числе о предоставлении Тегерану права производить высокообогащенный уран. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в опубликованном в четверг интервью газете The New York Times министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Готовы ли вы вернуть нам 10 тонн обогащенного урана?" - задал он риторический вопрос.

Зариф считает, что за всей риторикой администрации президента США Дональда Трампа скрывается желание добиться от Тегерана новых уступок, не делая уступок взамен.

Во вторник Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал СВПД худшей сделкой в истории США, заявив, что Иран - "страна-изгой, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".



