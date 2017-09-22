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Тиллерсон поблагодарил Армению за преданность стабильности региона


Соединенные Штаты Америки приветствуют прогресс Армении после обретения ею независимости и гордятся совместной работой с нашей страной. Как сообщает  «Арменпресс», об этом говорится в приветственном послании госсекретаря США Р. Тиллерсона в связи с 26-летием независимости Армении.

«Мы полны решимости в стимулировании движения Армении по пути демократии и создания прозрачной и внушающей доверия экономики. Мы благодарны Армении за ее преданность международным миротворческим миссиям и региональной  стабильности. Мы высоко ценим эти мирные усилия.

Еще раз поздравляем с 26-летием независимости. Надеемся, что наши дружба и сотрудничество с Арменией и ее народом продолжатся еще много  лет”, - сказано в послании Р. Тиллерсона.

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