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Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР


Американский президент Дональд Трамп подписал в четверг указ, который расширяет полномочия министерства финансов США по введению новых санкций против КНДР и тех, кто оказывает Пхеньяну помощь в различных отраслях экономики, в частности в торговом и финансовом секторах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечается в распространенной Белым домом документации, новые санкции могут коснуться любого, кто ведет торговлю с КНДР, поставляет туда технологии или предоставляет какие-либо услуги.

Глава финансового ведомства теперь также может "блокировать любые денежные средства, поступающие из/в и проходящие через [банковские] счета, связанные с Северной Кореей и находящиеся в Соединенных Штатах или принадлежащие гражданам США". Постановление также предоставляет полномочия министру финансов США - после консультаций с госсекретарем - вводить ограничения в отношении лиц, связанных с промышленностью, транспортной отраслью или занимающихся импортом или экспортом в КНДР. Вводится 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, побывавшими на территории КНДР.


 



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