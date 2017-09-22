Европейские индексы - 21-09-17
МОСКВА, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 12600.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 5267.29 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7263.90 пункта, российский MICEX вырос на 0.13% и составил 2060.24 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1119.54 пункта.
- 09:03 Европейские индексы - 21-09-17
- 09:02 Американские индексы снизились - 21-09-17
- 09:01 Цены на цветные металлы - 21-09-17
- 08:59 Цены на драгоценные металлы - 21-09-17
- 08:59 Цены на нефть - 21-09-17
- 21.09-20:57 Избран новый президент Федерации волейбола Армении
- 21.09-20:15 Завтрашняя Армения предстанет перед миром в качестве быстро развивающейся страны: поздравление президента Сержа Саргсяна
- 21.09-18:28 Ибрагим аль-Джаафари представил Эдварду Налбандяну подходы центральных властей Ирака в отношении намеченного в Курдистане референдума
- 21.09-18:20 Президент Армении принял делегацию конгрессменов США
- 21.09-18:12 В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание. Есть постродавшие
- 21.09-18:07 Анонс мероприятий на 22 сентября
- 21.09-18:02 Министр иностранных дел Армении встретился с заместителем госсекретаря США
- 21.09-17:14 Депутаты Европарламента: каталонцы имеют право решить свое будущее демократическим путем
- 21.09-17:06 Терроризм постоянно угрожает Германии. Меркель
- 21.09-16:45 Запланирован визит президента Болгарии в Армению
- 21.09-16:37 Джем Оздемир награжден медалью «Мхитар Гош»
- 21.09-16:12 В Германии раскрыто очередное коррупционное дело алиевской семьи - SüddeutscheZeitung
- 21.09-15:58 Китай готов воспользоваться возможностью совместной с Арменией реализации инициативы “Один пояс, Один путь”
- 21.09-15:45 Президент РА наградил депутата парламента Чехии – автора резолюции о признании Геноцида армян
- 21.09-15:45 США стремятся расширять обоюдно выгодные торговые и инвестиционные связи с Арменией: Дональд Трамп
- 21.09-15:42 Предстоят взаимные визиты на высоком уровне между Арменией и Грузией
- 21.09-15:39 Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Мадагаскара
- 21.09-15:33 В связи с Днем независимости в резиденции президента состоялась церемония награждения
- 21.09-15:17 Президент РА наградил представителей МЧС России за активное участие в пожаротушении в Армении
- 21.09-15:11 Сержу Саргсяну направили поздравительные телеграммы Папа Римский, Дональд Трамп и другие мировые лидеры
- 21.09-15:00 Лапшин жалеет высокопоставленных следователей Баку, которых власти Азербайджана поставили в положение полных идиотов
- 21.09-14:52 В Стамбуле произошла перестрелка в здании суда
- 21.09-14:44 Эдуардо Эрнекяну присвоено звание Национального героя
- 21.09-14:26 Ирак начал операцию по освобождению от ИГ района Эль-Хавиджа
- 21.09-14:20 В Сенате Польши состоялась международная конференция, посвященная истории армянской общины
- 21.09-14:11 Состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Ливана
- 21.09-14:00 Вместе мы сделаем все возможное, чтобы передать будущим поколениям стоящую на прочной основе Армению: мэр Еревана
- 21.09-13:57 МИД РФ назвал странным и непонятным заявление МИД Азербайджана
- 21.09-13:54 Германия не видит оснований разрывать ядерное соглашение по Ирану
- 21.09-13:46 Трамп выдумал новую страну в Африке
16:28, 16.09.2017
Просмотрели 1824 раз Ни один «черный список» не закроет Арцах от международной общественности – Станислав Тарасов
15:37, 16.09.2017
Просмотрели 1767 раз На предстоящей сессии ПА ОДКБ Эдуард Шармазанов поднимет вопрос об армянофобской политике Азербайджана
19:55, 15.09.2017
Просмотрели 1437 раз Лапшин опровергает азербайджанскую ложь о попытке самоубийства: первая после выхода из тюрьмы запись блогера
12:04, 16.09.2017
Просмотрели 1383 раз Лапшин поблагодарил всех, кто помог ему выйти из азербайджанского кошмара
14:53, 16.09.2017
Просмотрели 1355 раз В этом году премии имени Гранта Динка удостоились турецкий правозащитник и китайский художник