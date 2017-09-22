Европейские индексы - 21-09-17

МОСКВА, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.25% и составил 12600.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 5267.29 пункта, британский FTSE снизился на 0.11% и составил 7263.90 пункта, российский MICEX вырос на 0.13% и составил 2060.24 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1119.54 пункта.