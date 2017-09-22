Цены на цветные металлы - 21-09-17

ЛОНДОН, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.75% и составила 2174.50 долларов США, цена на медь снизилась на 1.71% и составила 6453.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.30% и составила 2470.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.62% и составила 10940.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.72% и составила 20580.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.50% и составила 3078.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 59500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.