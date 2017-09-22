Ереванский бестселлер 4/79: в списке книги Мгера Исраеляна, Амо Сагяна и Гурама Одишариа

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 2-м месте – “Избранные новеллы” Стефана Цвейга, где представлен букет самых интересных, переведенных на армянский язык произведений. Перевели Ара Аракелян и Маргарит Аракелян.

На 3-м месте “Избранные новеллы” знаменитого французского писателя Ги де Мопассана, куда вошли его лучшие произведения. Мопассан является автором рассказов и новелл о повседневной жизни Франции. Многие его произведения переведены на армянский язык.

На 4-м месте, как и в прошлый раз, новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 5-м месте – нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 6-м месте сборник рассказов Мгера Исраеляна “Судьба одной собаки на старой армянской дороге”. Сборник включает в себя рассказы о верности, любви и дружбе.

На 7-м месте книга Амо Сагяна “Избранное”, в которой нашли место лучшие произведения великого поэта из разных сборников.

На 8-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.

«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

. Это первая книга молодого писателя, рассказы в которой выявляют, с одной стороны, своеобразный писательский стиль, с другой – специфический взгляд на мир и на людей. Их совмещение в творческом пространстве Грига позволяет раскрыть еще одну невидимую сторону жизни.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю книга грузинского писателя Гурама Одишариа “Кот президента”. В книге представлены приключения мелких чиновников – козни, пиры, и как все это влияет на государственную политику. Книга переведена на английский, русский, украинский, словакский, абхазский и азербайджанский языки.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.