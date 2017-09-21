Избран новый президент Федерации волейбола Армении

21 сентября состоялось заседание президиума Федерации волейбола Армении, на котором президент ФВА Артур Багдасарян после представления проделанной работы за период своего руководства подал в отставку. Свое решение он объяснил загруженностью.

Как сообщает Арменпресс , в результате голосования новым президентом Федерации волейбола Армении был избран советник мэра Еревана Грачья Мурадян. Он являлся заместителем Артура Багдасаряна и руководил Федерацией волейбола Еревана.