Президент Армении принял делегацию конгрессменов США

Президент Армении Серж Саргсян 21 сентября принял делегацию конгрессменов США, в составе которой представители как Республиканской, так и Демократической партия, сопредседатели комиссии Конгресса по армянским вопросам Френк Паллоун и Джеки Спиер, конгрессмены Анна Эшу, Тулси Гебрд и Джим Сенсенбренер

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, отметив, что визит в Армению двупартийной делегации Конгресса США свидетельствует о том, что в вопросе развития и углубления отношений США-Армения у Армении есть поддержка и друзья в рядах как республиканцев, так и демократов, Серж Саргсян расценил символичным, что конгрессмены США посетили Армению в год юбилея 25-летия установления между двумя странами дипломатических отношений.

Президент Республики подчеркнул, что в течение 26 лет независимости у Армении имеются значительные достижения в различных сферах, что стало возможным также благодаря поддержке Соединенных Штатов. Президент Саргсян выразил признательность дружественным Соединенным Штатам за содействие, направленное на укрепление и развитие независимой государственности Армении, а также за ту важную роль, которую США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, играет в процессе урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

Серж Саргсян выразил благодарность конгрессменам Соединенных Штатов, и в частности представителям комиссии Конгресса по армянским вопросам за ту колоссальную работу, которую они на протяжении долгих лет осуществляют по признанию и осуждению Геноцида армян.

Конгрессмены США отметили, что рады возможности находиться в Армении в день праздника Независимости и отмечать его вместе с армянским народом. Те из присутствующих на встрече конгрессменов, кому довелось бывать в Армении в первые годы независимости, отметили, что в стране произошли ощутимые перемены, и положительные подвижки очевидны.

Конгрессмены выразили готовность приложить усилия в плане дальнейшего расширения и углубления армяно-американских отношений. Они также поделились с Президентом Республики впечатлениями от посещения Арцаха, отметив, что впечатлены демократическим прогрессом Арцаха.