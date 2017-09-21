В рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел республики Армения Эдвард Налбандян 20-го сентября встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, министры иностранных дел коснулись ряда вопросов повестки дня армяно-иракских отношений, обменялись мнениями вокруг расширения договорно-правовой базы, укрепления сотрудничества на международных площадках.

Собеседники обсудили также пути дальнейшей активизации торгово-экономических связей, в этом контексте отметив важность деятельности армяно-иракской межправительственной комиссии, очередное заседание которой пройдет с 25-26 сентября в Ереване.

Министр иностранных дел Ирака коснулся нынешней ситуации в Ираке, представив успехи правительства страны и международного сообщества в борьбе против террористических и экстремистских группировок.

Ибрагим аль-Джаафари представил Эдварду Налбандяну подходы центральных властей Ирака в отношении намеченного в Курдистане референдума.