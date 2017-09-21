Министр иностранных дел Армении встретился с заместителем госсекретаря США

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 20-го сентября в Нью-Йорке встретился с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы Элизабет Миллард, старшим директором по вопросам Европы при Совете национальной безопасности Фионой Хилл, заместителем помощника госсекретаря Бриджит Бринк.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, на встрече был детально обсужден ряд вопросов по дальнейшему развитию армяно-американского дружественного партнерства.

В ходе беседы стороны коснулись шагов по расширению торгово-экономических связей, поощрению инвестиций. В этом контексте обоюдно была отмечена важность работ армяно-американской межправительственной комиссии, армяно-американского Совета по торговле и инвестициям.

Стороны обменялись мнениями вокруг региональных проблем, в частности, ситуации на Ближнем Востоке.

Американская сторона высоко оценила активное участие Армении в миротворческих миссиях.

Высокопоставленные американские дипломаты вновь подтвердили приверженность США, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, продолжению активной вовлеченности в процесс исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.