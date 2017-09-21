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В центре Ростова-на-Дону загорелось десятиэтажное здание. Есть постродавшие


Десятиэтажное здание горит в центре Ростова-на-Дону в резвультате чего два человека погибли. 

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"Десятиэтажное высотное здание горит в центре города. Пожарные работают по третьему рангу сложности”,- сообщает РИА Новости.

Эвакуированы около 100 человек, два человека погибли.

 



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