Запланирован визит президента Болгарии в Армению

Принимающий участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 20-го сентября встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, собеседники отметили важность активизации межгосударственных отношений, основанных на исторически сложившихся дружественных связях двух народов, и подчеркнули, что предстоящий визит президента Болгарии в Армению придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.

В ходе встречи были обсуждены отношения Армении и Европейского союза, подготовка к намеченному в ноябре в Брюсселе саммиту Восточного партнерства.