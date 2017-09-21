Китай готов воспользоваться возможностью совместной с Арменией реализации инициативы “Один пояс, Один путь”

В связи с 26-ой годовщиной Независимости Республики Армения президент Серж Саргсян получил поздравительное послание от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

"Ваше Превосходительство,

По случаю Дня независимости Республики Армения от имени Правительства и народа Китайской Народной Республики и от себя лично шлю Вам и в Вашем лице дружественному народу Республики Армения сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

Под Вашим руководством в Армении сохраняется политическая стабильность, развивается национальная экономика и непрерывно повышается благосостояние населения. Китайская сторона искренне рада за достигнутые успехи развития в социально-экономической сфере Армении. Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов воспользоваться возможностью совместной реализации инициативы “Один пояс, Один путь”, с Вами прилагать дальнейшие усилия к тому, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество по всем направлениям достигли нового прогресса на благо наших стран и народов.

Желаю Республике Армения процветания, а её народу - счастья.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия".