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Президент РА наградил депутата парламента Чехии – автора резолюции о признании Геноцида армян


За вклад в  мировое  признание  Геноцида армян и укрепление армяно-чешских связей депутат парламента Чехии, руководитель парламентской группы дружбы Чехия-Армения  – автор резолюции о признании Геноцида армян Робин Бьохниш награжден президентом РА  медалью «Мхитар Гош».

Как  передает Арменпресс, во время церемонии награждения в президентской  резиденции по случаю Дня  независимости Серж Саргсян лично вручил награду Робину Бьохнишу.

Благодаря  вкладу Робина Бьохниша в  дело мирового  признания  Геноцида армян,  парламент Чехии принял  резолюцию  о признании Геноцида армян  26 апреля 2017 года. За принятие  проголосовали 104 депутата.

 



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