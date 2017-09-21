Президент РА наградил депутата парламента Чехии – автора резолюции о признании Геноцида армян

За вклад в мировое признание Геноцида армян и укрепление армяно-чешских связей депутат парламента Чехии, руководитель парламентской группы дружбы Чехия-Армения – автор резолюции о признании Геноцида армян Робин Бьохниш награжден президентом РА медалью «Мхитар Гош».

Как передает Арменпресс, во время церемонии награждения в президентской резиденции по случаю Дня независимости Серж Саргсян лично вручил награду Робину Бьохнишу.

Благодаря вкладу Робина Бьохниша в дело мирового признания Геноцида армян, парламент Чехии принял резолюцию о признании Геноцида армян 26 апреля 2017 года. За принятие проголосовали 104 депутата.