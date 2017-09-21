США стремятся расширять обоюдно выгодные торговые и инвестиционные связи с Арменией: Дональд Трамп

В связи с 26-ой годовщиной Независимости Республики Армения президент Серж Саргсян получил поздравительное послание от президента США Дональда Трампа. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

«Уважаемый Президент,

От имени правительства и народа Соединённых Штатов хочу поздравить Вас и народ Армении с 26-ой годовщиной провозглашения Независимости, которая отмечается 21 сентября.

В этом году мы также отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между двумя нашими странами. Со времени вашей независимости мы работали вместе, во имя наших общих интересов, чтобы помочь демократии и экономике Армении. Мы готовы продолжать своё содействие Армении в вопросах реализации новой конституции и перехода к парламентской системе управления.

Мы стремимся расширять обоюдно выгодные для двух наших стран торговые и инвестиционные связи. Мы также высоко ценим участие Армении в международных миротворческих миссиях и в учениях НАТО и других многонациональных учениях, в частности в состоявшихся летом этого года учениях «Честный партнёр», которое возглавляла американская сторона.

Мы ценим оказанное Арменией содействие сирийским беженцам.

Ещё раз поздравляю Вас и армянский народ с прогрессом, зафиксированным в вопросах демократии, безопасности и региональной стабильности. Шлю наилучшие пожелания на этот праздничный день и предстоящий год».