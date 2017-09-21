Находящийся в Нью-Йорке с целью участия в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября встретился с вице-премьером Грузи, министром ИД МихеиломДжанелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата МИД РА, министры обменялись мыслями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, подчеркнув важность углубления отношений на международных площадках.

Было отмечено, что предстоят взаимные визиты на высоком уровне между Арменией и Грузией.