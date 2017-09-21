Министр иностранных дел Армении встретился с министром иностранных дел Мадагаскара

В Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян 20-го сентября встретился с министром иностранных дел Mадагаскара Анри Рабари-Ндзакой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, министр Налбандян поздравил Анри Рабари-Ндзаку в связи с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства дружественной страны и выразил уверенность, что совместными усилиями будет придан новый импульс двусторонним отношениям. Министр Налбандян, с теплотой вспоминая свой визит в Антананариву в ноябре прошлого года, выразил благодарность Мадагаскару за поддержку решения о проведении в Ереване 17-го саммита Франкофонии.

Министры отметили важность организации визитов на высоком уровне, расширения договорно-правовой базы, укрепления сотрудничества в рамках международных организаций.

Эдвард Налбандян и Анри Рабари-Ндзака обсудили сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии, подготовку предстоящего в следующем году саммита в Ереване.