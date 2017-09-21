В связи с Днем независимости в резиденции президента состоялась церемония награждения

Указами Президента Сержа Саргсяна в связи с 26-ой годовщиной Независимости Республики Армения за заслуги в сферах науки, образования, здравоохранения, экономики, искусства, культуры и спорта, плодотворную работу, значительный вклад в дело углубления и расширения связей Родина - Диаспора группа деятелей, представителей вооружённых сил и правоохранительных органов награждены высшими наградами Республики Армения - орденами и медалями, вручены почётные звания.



Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, во время состоявшейся в резиденции президента торжественной церемонии Серж Саргсян вручил достигшим значительных успехов представителям вышеотмеченных сфер высокие государственные награды.

Президент Республики поздравил всех награждённых с праздником и высокими государственными наградами, пожелал успехов.

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Речь президента Сержа Саргсяна на церемонии награждения по случаю Праздника Независимости

Дорогие награждённые,Уважаемые гости,Дамы и господа,Сердечно поздравляю всех нас с 26-ой годовщиной Независимости Армении. Также поздравляю с тем, что вы удостоены высоких наград родины и званий.Праздник Независимости, действительно, то особенный день, когда каждый из нас должен постараться подытожить сделанное и не сделанное за прошлый год. Каждая годовщина Независимости, по-моему, повод для того, чтобы отчитаться, прежде всего, самому перед собой, а затем, перед коллегами и, наконец, перед всем обществом.Я рад, что сегодня мы чествуем тех, кто не только в прошлом году, но и за всю свою жизнь работали преданно, служили стране и обществу и достигли серьёзных успехов в своих отраслях. Я сегодня не выделяю ни одной профессии. Все, в конце концов, служат одной цели и делают одно общее дело, которое называется - всесторонний подъём Армении.Дорогие награждённые,То, чего вы сегодня удостоились, в виде медалей, орденов и званий, не является услугой или подарком властей. Это оценка всего нашего народа и страны вашей важной и благодарной деятельности.Сегодня и завтра входящие в жизнь молодые люди должны иметь критерии и ориентиры. Они должны знать, что для нас является ценностью.Мы также на вашем примере устанавливаем систему ценностей для нашей общественности. Спасибо вам, что вы есть, что вы на высоком профессиональном уровне и с чёткой гражданской позицией день ото дня укрепляете наше государство.Я убеждён, что завтра подобных достойных в нашей стране будет больше, и следующую годовщину нашей независимости мы отпразднуем, став ещё сильнее и крепче.Желаю вам новых успехов в труде и счастья в личной жизни!Спасибо и ещё раз благодарю всех вас.