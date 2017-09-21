Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Президент РА наградил представителей МЧС России за активное участие в пожаротушении в Армении


Президент РА Серж Саргсян наградил государственными наградами страны группу лиц, принявших активное  участие в  пожаротушении в  Армении летом 2017г.

Как  передает Арменпресс, во время церемонии награждения в президентской  резиденции по случаю Дня  независимости Серж Саргсян наградилмедалью «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителей начальника Спасательной службы МЧС РА Врежа Габриеляна, Артура Хачикяна, а также начальника  спасательского управления Спасательной службы МЧС РА ОванесаЕничяна.

Начальник Спасательной службы МЧС РА МушегКазарян удостоен звания  генерала Спасательной службы.

Президент РА наградил также представителей МЧС России за активное  участие в  пожаротушении в  Армении – во время крупного пожара в Хосровском заповеднике. Медалью «За мужество» награждены глава спасательной группы МЧС РФ Евгений  Серых и начальник  службы  безопасности полетов МЧС РФ Сергей Перелыгин.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации