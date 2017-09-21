Президент РА наградил представителей МЧС России за активное участие в пожаротушении в Армении

Президент РА Серж Саргсян наградил государственными наградами страны группу лиц, принявших активное участие в пожаротушении в Армении летом 2017г.

Как передает Арменпресс, во время церемонии награждения в президентской резиденции по случаю Дня независимости Серж Саргсян наградилмедалью «За заслуги перед Отечеством» II степени заместителей начальника Спасательной службы МЧС РА Врежа Габриеляна, Артура Хачикяна, а также начальника спасательского управления Спасательной службы МЧС РА ОванесаЕничяна.

Начальник Спасательной службы МЧС РА МушегКазарян удостоен звания генерала Спасательной службы.

Президент РА наградил также представителей МЧС России за активное участие в пожаротушении в Армении – во время крупного пожара в Хосровском заповеднике. Медалью «За мужество» награждены глава спасательной группы МЧС РФ Евгений Серых и начальник службы безопасности полетов МЧС РФ Сергей Перелыгин.