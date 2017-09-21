Лапшин жалеет высокопоставленных следователей Баку, которых власти Азербайджана поставили в положение полных идиотов

Блогер Александр Лапшин, который находился в заключении в Баку, представил подробности, как его допрашивали следователи, которых власти Азербайджана поставили в положение полных идиотов. Как сообщает Арменпресс, об этом он пишет в своем блоге.

“В Азербайджане мной занимались лучшие следователи этой закавказской республики: полковник Камал Талыбов (сын бывшего председателя Верховного суда Азербайджана), полковник Вугар Насыбов, начальник следственного управления генерал Ильдар Ахмедов и заместитель генпрокурора, тоже генерал Рустам Усубов. Это лучшие и сильнейшие следователи страны большой нефти.

Они хорошо говорили по-русски, не к месту и не смешно острили цитатами из "Кавказской пленницы" и "Мимино" и всячески убеждали меня в том, что лишь чистосердечное признание в работе на спецслужбы Армении и России облегчит мою участь. Следует подчеркнуть явную ангажированность и враждебность следственных действий в отношении Российской Федерации, столько абсурда и откровенных голословных обвинений в адрес России я даже не ожидал услышать”, - отмечает Лапшин.

По его словам, следователи играли в скучные игры "хороший - плохой милиционер", по десять раз задавали один и тот же вопрос. Но проблема в том, отмечает блогер, что этих людей власти Азербайджана поставили в положение полных идиотов.

“Когда большой и грузный полковник Талыбов, словно мальчик, каждый день мотался в СИЗО и задавал вновь и вновь вопросы про мою "работу" на спецслужбы Армении, мы было его немного жаль. Он наверняка понимал, что занимается пустым делом и никаких спецслужб тут нет, но сверху требовали показательный процесс и он без особого рвения выполнял свою работу”, - пишет Лапшин.