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В Стамбуле произошла перестрелка в здании суда


По меньшей мере один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на Hurriyet.

По ее данным, "вооруженное столкновение произошло между двумя группами". В связи с инцидентом полиция задержала несколько человек.

Другие подробности не сообщаются.



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