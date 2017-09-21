В Стамбуле произошла перестрелка в здании суда

По меньшей мере один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на Hurriyet.

По ее данным, "вооруженное столкновение произошло между двумя группами". В связи с инцидентом полиция задержала несколько человек.

Другие подробности не сообщаются.