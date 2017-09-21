Ирак начал операцию по освобождению от ИГ района Эль-Хавиджа

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в четверг объявил о начале операции по освобождению захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство" района Эль-Хавиджа к юго-западу от богатого нефтью города Киркука.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

“Объявляем о начале первого этапа операции по освобождению Эль-Хавиджа, выполняя наше обещание иракскому народу”,- говорится в заявлении аль-Абади на его странице в социальной сети Facebook.