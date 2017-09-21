Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Ирак начал операцию по освобождению от ИГ района Эль-Хавиджа


Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в четверг объявил о начале операции по освобождению захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство" района Эль-Хавиджа к юго-западу от богатого нефтью города Киркука.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

“Объявляем о начале первого этапа операции по освобождению Эль-Хавиджа, выполняя наше обещание иракскому народу”,- говорится в заявлении аль-Абади на его странице в социальной сети Facebook.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации