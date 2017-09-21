Ирак начал операцию по освобождению от ИГ района Эль-Хавиджа
Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в четверг объявил о начале операции по освобождению захваченного боевиками террористической группировки "Исламское государство" района Эль-Хавиджа к юго-западу от богатого нефтью города Киркука.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».
“Объявляем о начале первого этапа операции по освобождению Эль-Хавиджа, выполняя наше обещание иракскому народу”,- говорится в заявлении аль-Абади на его странице в социальной сети Facebook.
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