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В Сенате Польши состоялась международная конференция, посвященная истории армянской общины


19 сентября в Сенате Польши состоялась международная конференция «Армяне Польши – 700-летнее присутствие», посвященная  истории армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, конференция  организована Сенатом и Академией искусств Польши.

На открытии выступили маршалек (председатель) Сената Станислав Карчевски, вице-премьер Петр Глински, посол РА Эдгар Казарян, глава комитета Сената по культуре Ежи Феодрович, член Сената Ян Жари, представитель армянского меньшинства комиссии меньшинств правительства Польши Эдвард Миер-Енджекович, глава Ай Дата Европы Каспар Карапетян, глава Европейского офиса Армянского Всеобщего Благотворительного Союза НадияГорцунян, председатель историографической  службы  парламентской  группы  дружбы  Польша-Армения ТадеужВожнияк, депутаты  Сейма, руководители и члены армянских организаций, журналисты, гости. 

Станислав Карчевский отметил, что польские  армяне  искренне считают Польшу второй  Родиной.

Вице-премьер, профессор Петр Глински подчеркнул огромную роль и вклад армян в развитие  Польши. «Армянин – это поляк вдвойне», - такими словами он отметил преданность армян своей второй  родине. 

В тот же  день в Государственном архиве исторических документов  Польши открылась интересная выставка, на которой  экспонировались оригиналы сертификатов, грамот и других документов исторического значения, выданные армянским деятелям в разное  время королями и высокопоставленными вельможами Польши.



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