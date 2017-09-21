В Сенате Польши состоялась международная конференция, посвященная истории армянской общины

19 сентября в Сенате Польши состоялась международная конференция «Армяне Польши – 700-летнее присутствие», посвященная истории армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ, конференция организована Сенатом и Академией искусств Польши.

На открытии выступили маршалек (председатель) Сената Станислав Карчевски, вице-премьер Петр Глински, посол РА Эдгар Казарян, глава комитета Сената по культуре Ежи Феодрович, член Сената Ян Жари, представитель армянского меньшинства комиссии меньшинств правительства Польши Эдвард Миер-Енджекович, глава Ай Дата Европы Каспар Карапетян, глава Европейского офиса Армянского Всеобщего Благотворительного Союза НадияГорцунян, председатель историографической службы парламентской группы дружбы Польша-Армения ТадеужВожнияк, депутаты Сейма, руководители и члены армянских организаций, журналисты, гости.

Станислав Карчевский отметил, что польские армяне искренне считают Польшу второй Родиной.

Вице-премьер, профессор Петр Глински подчеркнул огромную роль и вклад армян в развитие Польши. «Армянин – это поляк вдвойне», - такими словами он отметил преданность армян своей второй родине.

В тот же день в Государственном архиве исторических документов Польши открылась интересная выставка, на которой экспонировались оригиналы сертификатов, грамот и других документов исторического значения, выданные армянским деятелям в разное время королями и высокопоставленными вельможами Польши.