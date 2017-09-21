Вместе мы сделаем все возможное, чтобы передать будущим поколениям стоящую на прочной основе Армению: мэр Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание ко Дню независимости Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в послании говорится:

“Дорогие сограждане,

поздравляю всех нас по случаю Дня Независимости Республики Армения.

На протяжении веков стремясь занять свое место на карте мира, сражаясь за право свободно жить, 26-лет назад армянский народ, наконец, осуществил свою вековую мечту-восстановил армянскую независимую государственность. И сегодня Армения, уже занявшая свое устойчивое место в мире, и все мы привержены к ответственному делу по развитию и процветанию нашей родины.

Я убежден, что нашим ежедневным кропотливым трудом, каждый на своем месте с высоким чувством ответственности и беспредельной преданностью мы построим конкурентоспособную и могущественную Армению со своей столицей, которая является пристанищем для армян всего мира.

Уверен, что вместе мы сделаем все возможное, чтобы передать будущим поколениям, стоящую на прочной основе Армению и дать им завет сохранять и делать страну все более могучей.

Ещё раз поздравляю с этим праздничным днем, желаю мира, благополучия, бесконечной преданности, сильной воли и творческой работы во славу Республики Армения и во имя благополучия армянского народа.