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Состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Ливана


В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 20-го сентября встретился с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, министры иностранных дел затронули ряд вопросов повестки дня армяно-ливанских дружественных отношений, обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне, коснулись подготовки предстоящего заседания межправительственной комиссии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг вопроса защиты меньшинств на Ближнем Востоке, а также выступления с направленными на это совместными инициативами.

На повестке дня переговоров была подготовка к намеченному в Ереване саммиту Международной организации Франкофонии.

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