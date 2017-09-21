Состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Ливана

В Нью-Йорке министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 20-го сентября встретился с министром иностранных дел Ливана Джебраном Басилем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, министры иностранных дел затронули ряд вопросов повестки дня армяно-ливанских дружественных отношений, обсудили график предстоящих взаимных визитов на высоком уровне, коснулись подготовки предстоящего заседания межправительственной комиссии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг вопроса защиты меньшинств на Ближнем Востоке, а также выступления с направленными на это совместными инициативами.

На повестке дня переговоров была подготовка к намеченному в Ереване саммиту Международной организации Франкофонии.