МИД РФ назвал странным и непонятным заявление МИД Азербайджана

Москва недоумевает из-за позиции Азербайджана по поводу по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"Обратили внимание на новое заявление руководителя пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева по поводу ликвидации в судебном порядке Всероссийского азербайджанского конгресса, причиной чего, как известно, были многочисленные нарушения этой общероссийской общественной организацией федерального законодательства.

Обстоятельные разъяснения по данному вопросу уже были даны. Но господин Гаджиев продолжает проводить странноватую, на наш взгляд, мысль, что решение российского суда в отношении российской же общественной организации не только является неким "недружественным шагом" в отношении Азербайджана, но даже может каким-то образом осложнить посредническую миссию России в нагорно-карабахском урегулировании. Ничего, кроме возрастающего недоумения у нас это не вызывает", — как передает Арменпресс, отметили в департаменте информации и печати.

В комментарии также говорится: "Кажется, нелишним будет напомнить: Россия является многонациональным демократическим государством, где права каждого обеспечиваются и защищаются вне зависимости от его национальности. У нас созданы все условия для самоорганизации и полноценной деятельности культурно-национальных общественных объединений, подавляющее большинство которых добросовестно соблюдают российские законы. Интересы российских граждан азербайджанской национальности успешно представляют свыше 260 некоммерческих организаций, в том числе 4 – на федеральном уровне", — сообщили в МИД.

Относительно нынешнего уровня сотрудничества в МИД РФ отметили: "У наших стран широкие перспективы двустороннего и международного взаимодействия. Стоит ли омрачать их надуманными проблемами?"