Германия не видит оснований разрывать ядерное соглашение по Ирану

У Берлина есть все основания не разрывать и не ставить под угрозу выполнение соглашения по Ирану, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль после встречи с коллегами в формате "шестерки" на полях ГА ООН.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

"У нас есть все основания не ставить под угрозу ядерное соглашение с Ираном и, конечно же, не разрывать его ни сейчас, ни в будущем", — отметил Габриэль.

Ранее — в первый день сессии Генассамблеи ООН — президент США Дональд Трамп назвал Иран "страной-изгоем", а ядерное соглашение с Тегераном — "позором США". После госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани резко ответил Трампу, потребовав извинений. Он подчеркнул, что Тегеран не будет первым нарушать соглашение по ядерной программе.