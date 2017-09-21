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Трамп выдумал новую страну в Африке


Президент США Дональд Трамп дважды упомянул несуществующее государство "Намбия" в ходе встречи с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «РИА Новости».

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающим вирусом Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", — заявил президент.

В опубликованной позднее на сайте Белого дома речи "Намбию" заменили на Намибию.

Трамп и ранее допускал ошибки в названиях стран. Так, как употребил определенный артикль "the", говоря об Украине.

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