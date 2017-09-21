Трамп выдумал новую страну в Африке

Президент США Дональд Трамп дважды упомянул несуществующее государство "Намбия" в ходе встречи с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости».

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающим вирусом Эбола. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", — заявил президент.



В опубликованной позднее на сайте Белого дома речи "Намбию" заменили на Намибию.

Трамп и ранее допускал ошибки в названиях стран. Так, как употребил определенный артикль "the", говоря об Украине.