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Любое изменение, чреватое угрозой Арцаху, неприемлемо – Карен Мирзоян


Министр ИД Арцаха Карен Мирзоян призвал не  делать далеко идущих выводов  из заявления  о сдаче  территорий. Так он заявил в беседе с журналистами в ходе  посещения воинского  пантеонаЕраблур. «Это не новость, это Мадридские принципы, так что не  надо делать далеко идущих выводов», - сказал он.

Он подчеркнул, что предложение о сдаче  территорий обусловлено тем, что Арцах длительное  время отсутствует за столом переговоров. «Возращение Арцаха к столу переговоров позволит работать над такими схемами, которые  смогут обеспечить  его безопасность и гарантировать безопасность населения», - сказал министр Мирзоян.  

На вопрос, может ли пойти речь о территориях, он отметил, что в  основе нынешней системы  безопасности Арцаха учитываются те  территории, которые  составляют его неотъемлемую часть. «Любое  изменение, чреватое  угрозой  Арцаху, неприемлемо. Безопасность населения – сверхцель и сверхзадача, и разрабатывая механизмы безопасности, мы учитываем всю территорию Арцаха»,  – сказал  Карен Мирзоян.

 



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