Любое изменение, чреватое угрозой Арцаху, неприемлемо – Карен Мирзоян

Министр ИД Арцаха Карен Мирзоян призвал не делать далеко идущих выводов из заявления о сдаче территорий. Так он заявил в беседе с журналистами в ходе посещения воинского пантеонаЕраблур. «Это не новость, это Мадридские принципы, так что не надо делать далеко идущих выводов», - сказал он.

Он подчеркнул, что предложение о сдаче территорий обусловлено тем, что Арцах длительное время отсутствует за столом переговоров. «Возращение Арцаха к столу переговоров позволит работать над такими схемами, которые смогут обеспечить его безопасность и гарантировать безопасность населения», - сказал министр Мирзоян.

На вопрос, может ли пойти речь о территориях, он отметил, что в основе нынешней системы безопасности Арцаха учитываются те территории, которые составляют его неотъемлемую часть. «Любое изменение, чреватое угрозой Арцаху, неприемлемо. Безопасность населения – сверхцель и сверхзадача, и разрабатывая механизмы безопасности, мы учитываем всю территорию Арцаха», – сказал Карен Мирзоян.