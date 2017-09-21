Участники Форума Армения-Диаспора посетили Ераблур

Участники ВсеармянскогоVI Форума Армения-Диаспора посетили Ераблур, где воздали дань памяти павших за независимость Армении.

Как передает Арменпресс, гости возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, затем в сопровождении Почетного караула президент страны возложил венок к мемориалу, увековечившему память героев, павших в Арцахской войне.

Затем гости направились в Первопрестольный Эчмиадзин, где присутствовали присвятой литургии. Вечером они примут участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня независимости.

В работе ВсеармянскогоVI Форума Армения-Диаспора, проходящего под девизом «Взаимное доверие, единство и ответственность» участвовало более 1800 человек, представители руководства армянских организаций из 71 страны, армянские депутаты парламентов, министры и др. Арцах представляла делегация из 40 участников.

Армению представляли более 4000 государственных и политических деятелей, ученые, журналисты. Крупные делегации прибыли из РФ (259), США (213), Франции (92), Ливана (107), Сирии (44), Ирана (56), Аргентины (35), Канады, Турции, Грузии.Впервые в форуме участвуют представители из Малайзии, Таиланда, Сингапура, Японии, Мексики, Эфиопии, Судана, Мьянмы.