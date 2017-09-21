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Эдвард Налбандян участвовал во встрече министров ИД стран ОДКБ


Находящийся в Нью-Йорке с целью  участия в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября участвовал во встрече  министров ИД стран ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ министры  обсуждали ход выполнения решений  ереванской  встречи совета  ОДКБ.

Обсуждались текущие, а также  вопросы сотрудничества в рамках  72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении министр Налбандян отметил, что нынешний  год – юбилейный, исполняется 25  лет ОДКБ, а также членству некоторых стран ОДКБ в ООН. Глава внешнеполитического ведомства РА  отметил важность роли ООН в обеспечении мира на планете, нераспространении оружия массового уничтожения, стабильного развития, противостояния  терроризму  и новых вызовов. 

Участники встречи приняли обращения «Об обеспечении всеобъемлющего мира на планете», «О противодействии международному  терроризму», «О ситуации в  Афганистане и угрозе позиций терроризма и радикальных организаций в северных районах страны».

Министры  обсудили также повестку и регламент предстоящих встреч законодательных органов  ОДКБ.

 



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