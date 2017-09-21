Эдвард Налбандян участвовал во встрече министров ИД стран ОДКБ

Находящийся в Нью-Йорке с целью участия в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр ИД РА Эдвард Налбандян 20 сентября участвовал во встрече министров ИД стран ОДКБ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ министры обсуждали ход выполнения решений ереванской встречи совета ОДКБ.

Обсуждались текущие, а также вопросы сотрудничества в рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В своем выступлении министр Налбандян отметил, что нынешний год – юбилейный, исполняется 25 лет ОДКБ, а также членству некоторых стран ОДКБ в ООН. Глава внешнеполитического ведомства РА отметил важность роли ООН в обеспечении мира на планете, нераспространении оружия массового уничтожения, стабильного развития, противостояния терроризму и новых вызовов.

Участники встречи приняли обращения «Об обеспечении всеобъемлющего мира на планете», «О противодействии международному терроризму», «О ситуации в Афганистане и угрозе позиций терроризма и радикальных организаций в северных районах страны».

Министры обсудили также повестку и регламент предстоящих встреч законодательных органов ОДКБ.