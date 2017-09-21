О сдаче территорий речи нет – Ара Баблоян

Спикер НС РА Ара Баблоян уверен, что Армения идет правильным путем. «Думаю, в последнее время мы все болееи более убеждаемся, что Армения ведет сбалансированную политику, и это принимается всеми сторонами», - как передает Арменпресс, сказал Баблоян в беседе с журналистами в ходе посещения воинского пантеонаЕраблур.

Относительно сдачи территорий председатель парламента подчеркнул, что сегодня сдаче территорий и речи нет.

«Наш президент заявил с трибуны ГА ООН, что наша основная задача – самоопределение Арцаха», – сказал. Ара Баблоян.

Президент Серж Саргсян 19 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке принял участие в 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Республики выступил с речью. В частности, он сказал: «Проблема Нагорного Карабаха - это проблема прав человека. Она может решиться только посредством одного из основополагающих и неотъемлемых прав человека - свободного самоопределения народа. К какому бы варианту урегулирования мы ни пришли, всё равно, Республика Арцах не может иметь более низкий статус и пользоваться меньшей свободой, чем имеет сегодня. Азербайджан должен признать и уважать право народа Арцаха определять своё будущее путём свободного волеизъявления, а безопасность арцахских армян должна быть гарантирована всеми возможными международными и внутренними механизмами. Все остальные вопросы производны».