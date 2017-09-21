Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с Днем независимости

Владимир Путин поздравил Президента Республики Армения Сержа Саргсяна с национальным праздником - Днём независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил, что в текущем году Россия и Армения отмечают две знаменательные даты – 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Президент России высоко оценил успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное российско-армянское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических отношений между Россией и Арменией в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.