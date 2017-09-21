Время в Ереване: 11:07:36,   21 Сентябрь

Мы должны сделать Армению местом, где будет собираться все армянство - Гарегин II об эмиграции


В беседе с журналистами в ходе  посещения воинского  пантеонаЕраблурКатоликос Всех Армян Гарегин II выразил озабоченность уровнем эмиграции. 

«Мы все – Армения  и вся диаспора, должны объединить наши усилия, чтобы  сделать Армению тем местом, куда стремилось и стеклось бы все  армянство мира», - как  передает Арменпресс, сказал Патриарх. 

Гарегин II назвал и причины эмиграции.

«Их множество, но мы  должны понять, что мы стоим лицом к лицу с нескончаемой  войной. У многих нет работы, средств, и они ищут это за рубежом», - сказал католикос. 

По его мнению, велика и потребность в  справедливости.

«На всеармянском форуме  Армения-Диаспора мы  сказали, что нельзя в поисках справедливости покидать родину. Нужно не  проклинать несправедливость, а возжечь свечу и осветить свою жизнь, благоустраивать родину и вести ее вперед», - сказал Гарегин II.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации