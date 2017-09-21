Мы должны сделать Армению местом, где будет собираться все армянство - Гарегин II об эмиграции

В беседе с журналистами в ходе посещения воинского пантеонаЕраблурКатоликос Всех Армян Гарегин II выразил озабоченность уровнем эмиграции.

«Мы все – Армения и вся диаспора, должны объединить наши усилия, чтобы сделать Армению тем местом, куда стремилось и стеклось бы все армянство мира», - как передает Арменпресс, сказал Патриарх.

Гарегин II назвал и причины эмиграции.

«Их множество, но мы должны понять, что мы стоим лицом к лицу с нескончаемой войной. У многих нет работы, средств, и они ищут это за рубежом», - сказал католикос.

По его мнению, велика и потребность в справедливости.

«На всеармянском форуме Армения-Диаспора мы сказали, что нельзя в поисках справедливости покидать родину. Нужно не проклинать несправедливость, а возжечь свечу и осветить свою жизнь, благоустраивать родину и вести ее вперед», - сказал Гарегин II.