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Руководство страны в Ераблуре почтило память павших за независимость Родины


По случаю 26-летия  независимости президент Серж Саргсян 21 сентября посетил воинский  пантеон Ераблур и воздал дань памяти сынов армянского народа, павших за независимость Родины.

Как  передает Арменпресс, Ераблурпосетили также Католикос Всех Армян Гарегин Второй и Католикос Великого Дома  Киликийского Арам Первый, президент Арцаха Бако Саакян, председатель НС РА Ара Баблоян, премьер-министр Карен Карапетян, другиепредставители законодательных и исполнительных органов.

 Политические  и духовные  лидеры возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, затем в сопровождении Почетного караула президент страны возложил венок к мемориалу, увековечившему память героев, павших в  Арцахской войне.

Фото: Эдуарда Сепетчяна


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