Руководство страны в Ераблуре почтило память павших за независимость Родины

По случаю 26-летия независимости президент Серж Саргсян 21 сентября посетил воинский пантеон Ераблур и воздал дань памяти сынов армянского народа, павших за независимость Родины.

Как передает Арменпресс, Ераблурпосетили также Католикос Всех Армян Гарегин Второй и Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый, президент Арцаха Бако Саакян, председатель НС РА Ара Баблоян, премьер-министр Карен Карапетян, другиепредставители законодательных и исполнительных органов.

Политические и духовные лидеры возложили цветы к могилам Вазгена Саркисяна, АндраникаОзаняна, затем в сопровождении Почетного караула президент страны возложил венок к мемориалу, увековечившему память героев, павших в Арцахской войне.