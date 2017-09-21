Европейские индексы - 20-09-17
МОСКВА, 21 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12569.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.08% и составил 5241.66 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7271.95 пункта, российский MICEX вырос на 0.42% и составил 2057.53 пункта, а RTSI вырос на 1.17% и составил 1121.48 пункта.
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