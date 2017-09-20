Эрдогана и Алиева встречают в Нью-Йорке с акциями протеста

Армянские, курдские и ассирийские организации США проведут в Нью-Йорке акции протеста против визита президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Как сообщает Арменпресс, акция проходет под лозунгом “Митинг ради свободы”.

Среди организаторов акции Курдский альянс Северной Америки, фонд “Кевок”, организация “Курды новой Англии”, комитет “Ай Дата” Восточного побережья США, Греческий совет Америки и др.

“Авторитарные президенты Эрдоган и Алиев посетят Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи США. Присоединитесь к борющимся за права человека и демократию организациям и поднимите свой голос против ненависти, нетолерантности и диктатуры. Скажем Эрдогану и Алиеву, что их приезд в США нежелателен”, - говорится с призыве присоединиться к акции.