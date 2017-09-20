Задержан пассажир авиарейса Санкт-Петербург−Ереван, находящийся в розыске

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Линейного отдела Полиции Армении в аэропорту «Звартноц», 19 сентября в 17:40 после прибытия авиарейса Санкт-Петербург−Ереван был задержан Арташес С., 1974 г.р., который с 29 марта 2013 года раязыскивался за уклонение от отбывания наказания, назначенного по приговору суда за совершение преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РА /Подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств/. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.