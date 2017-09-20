Среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении: МИД

По предварительным данным, среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении.

«По предварительным данным посольства Армении в Мексике, среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в Фейсбуке.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.

"Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.