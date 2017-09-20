Среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении: МИД
21:46, 20 Сентябрь, 2017
По предварительным данным, среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении.
«По предварительным данным посольства Армении в Мексике, среди пострадавших в результате землетрясения в Мексике нет граждан Армении», - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном в Фейсбуке.
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы."Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.