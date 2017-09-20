Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при сильном землетрясении

Трехдневный траур объявлен в Мексике по погибшим в результате мощного землетрясения. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщила администрация президента Энрике Пеньи Ньето.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. По последним официальным данным, погибли 225 человек. Под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы.

"Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения. Мексика разделяет эту боль", — говорится в сообщении администрации в ее микроблоге в Twitter.