Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении, раскрыто 9

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 19 и 20 сентября, раскрыто 9.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, раскрыто также 12 случаев кражи, 13 случаев мошенничества и 1 случай умышленного уничтожения имущества, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 2 случая причинения телесных повреждений и кражи, 1 случай хулиганства.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 18 ДТП: 23 человека получил телесные повреждения разных степеней тяжести.