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Лейла Алиева делала селфи в ходе выступления отца на Генассамблее ООН


Для того чтобы послушать выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООБ, в зал заседаний пришли члены его семьи.

Как сообщает Арменпресс, места делегации Азербайджана в зале Генассамблеи занимали первая леди этой страны, первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла.

В ходе выступления Ильхама Алиева его дочь фотографировалась и делала селфи. На одном из селфи у нее удивленное лицо.



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