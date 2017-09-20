Лейла Алиева делала селфи в ходе выступления отца на Генассамблее ООН
Для того чтобы послушать выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООБ, в зал заседаний пришли члены его семьи.
Как сообщает Арменпресс, места делегации Азербайджана в зале Генассамблеи занимали первая леди этой страны, первый вице-президент Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла.В ходе выступления Ильхама Алиева его дочь фотографировалась и делала селфи. На одном из селфи у нее удивленное лицо.
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