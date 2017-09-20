Сохранение беспристрастности и объективности: газета «Зартонк» отмечает 80-летие

Сохранение беспристрастности и объективности, десятилетия верности первоначально принятым принципам - так представители интеллигенции, ученые и общественные деятели описывают 80-летнюю жизнь газеты «Зартонк», которая издается в Ливане. Как сообщает Арменпресс, 80-летие газеты «Зартонк» торжественно отмечалось в Национальной библиотеке Армении.

По словам заместителя министра диаспоры Армении Сержа Спапоняна, эта газета обслуживала интересы своей страны и народа в течение 80 лет.

«Независимо от того, какой был период времени, эта газета стояла рядом с Арменией и армянским народом. Независимо от того, кто был редактором, репортерами или какие глобальные преобразования происходили, «Зартонк» всегда был привержен своим принципам», - сказал заместитель министра, подчеркнув, что эта газета может служить примером для других средств массовой информации.

Предстоятель Армянской епархии в Берии, архиепископ Шаан Саркисян отметил, что газета «Зартонк» не просто сообщает новости, она выполняет очень серьезную работу.

«Я выделю ее работу по двум направлениям: повышение национального самосознания и укрепление национальных ценностей. Все это предполагает национальное образование, сохранение армянского языка и развитие», - сказал архиепископ Саркисян.