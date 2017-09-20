Индекс экономической активности Армении вырос на 5,5%

Индекс экономической активности Армении в январе-августе 2017 года превысил на 5,5% соответствующий показатель прошлого года. Как сообщает Арменпресс, Национальная статистическая служба Армении представила оперативные данные об основных макроэкономических показателях, характеризующих социально-экономическую ситуацию в стране. Снижение было зафиксировано в сферах строительства и сельскохозяйственного валового производства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительства снизился на 8%. В сфере производства электроэнергии зарегистрирован рост на 6,6%. По сравнению с январем-августом 2016 года, объем услуг (без торговли) вырос на 12,4%, составив 904 млрд 143.3 млн драмов, а объем валового сельскохозяйственного производства снизился на 9,4%, составив 459 млрд 904.3 млн драмов.

Индекс потребительских цен вырос на 0,6%, а индекс цен на промышленное производство увеличился на 3,7%.

Объем торгового оборота вырос на 12,3% и составил 1 трлн 565 млрд 012,7 млн драмов. Объем промышленной продукции вырос на 12,4%, составив 1 трлн 038 млрд 737.6 млн драмов.

Размер среднемесячной номинальной зарплаты увеличился на 2,5% (190 тысяч 005 драмов). Средняя номинальная зарплата в государственном секторе снизилась на 0,1%, составив 160 тыс 404 драмов, а в негосударственном секторе выросла на 3,5%, составив 226 тыс 059 драмов.

Объем внешнеторгового оборота, по сравнению с январем-августом 2016 года, вырос на 24,4% (3 млрд 880.6 млн долларов США), причем объем экспорта увеличился на 21,7% (1 млрд 383.2 млн долларов), а импорта – 26% (2 млрд 497,4 млн долларов).

Курс доллара к драму составил за тот же период 483.13.

Все абсолютные показатели представлены по текущим ценам.