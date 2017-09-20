Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Мексики

Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Соединённых Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето, в связи с произошедшим в Мексике мощным землетрясением, которое стало причиной многочисленных человеческих жертв и разрушений. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.